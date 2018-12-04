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Горловское и мариупольское направление под ударом: В ОРДЛО паника из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу
По словам наемников из "ДНР/ЛНР", у ВСУ есть несколько планов по "уничтожению" "республик" на Донбассе.
Очередные бредни оккупантов Марочко и Басурина на своей странице в Facebook раскрыл офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает "Диалог.UA".
Боевики уверяют, что под "руководством" США и Великобритании, "кровожадные" украинские военные готовят несколько сценариев наступления на востоке Украины. "Сегодня у Басурина на обед был один из самых бодрых вариантов боярышника, настоянного на мухоморах. После этого они вместе с Марочко сели писать сводку боевых действий Дырляндии за сутки", - подколол террористов украинский офицер.
Боевики рассказывают, что согласно их данным, первый "план" наступления ВСУ под покровительством британцев готовится на горловском направлении. Повод – химатака. Вторым вариантом занимаются американцы на мариупольском направлении. Как рассказали террористы, якобы бойцы ООС переоденутся в форму "ДНР" и "устроят провокацию", после чего обвинят в этом боевиков.
Теги: США, Донбасс, химическое оружие, Англия, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, Басурин, провокации
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