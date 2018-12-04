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В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»
04.12.2018 09:50
Во временно оккупированной Горловке появилось «нововведение» — по городу ездит «выездная касса», которая собирает долги по комуслугам.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти» временно оккупированной Горловки придумали способы выдавливания из жителей «долгов за комуслуги». Теперь по городу ежедневно ездит «выездная касса». Микроавтобус зеленого цвета объезжает «должников».
Вот как описывают горловчане происходящее:
«Зеленый фургон. В Горловке работает выездная касса оплаты комуслуг, объезжают должников." Для удобства горловчан, а также с целью повышения уровня оплачиваемости населением услуг, предоставляемых КП«Управляющая компания», ежедневно, кроме воскресенья, в городе работает моб.касса»,
«Да, видел такое».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, кассир, коммунальные услуги, фургон, соцсети, долги
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