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Архив - Донецкая область

В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»

04.12.2018 09:50
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В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»

Во временно оккупированной Горловке появилось «нововведение» — по городу ездит «выездная касса», которая собирает долги по комуслугам.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти» временно оккупированной Горловки придумали способы выдавливания из жителей «долгов за комуслуги». Теперь по городу ежедневно ездит «выездная касса». Микроавтобус зеленого цвета объезжает «должников».

Вот как описывают горловчане происходящее:

«Зеленый фургон. В Горловке работает выездная касса оплаты комуслуг, объезжают должников." Для удобства горловчан, а также с целью повышения уровня оплачиваемости населением услуг, предоставляемых КП«Управляющая компания», ежедневно, кроме воскресенья, в городе работает моб.касса»,
«Да, видел такое».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, кассир, коммунальные услуги, фургон, соцсети, долги
 
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