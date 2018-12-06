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Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с требованием немедленно объявить Украине войну и "освободить" "Новороссию".
Об этом он пишет на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.
Гиркин утверждает, что Россия неизбежно столкнется с большой войной и должна готовиться к ней уже сейчас в срочном порядке. Первой жертвой российского режима должна стать Украина. "Надо, пока еще не поздно, принять тяжелейшее решение и начать сражаться с врагами всерьез", - заявляет он.
Российский наемник требует немедленно начать мобилизацию промышленности и частичную мобилизацию российской армии, разорвав дипломатические отношения с Украиной. "Начать ускоренную подготовку к войне за освобождение Новороссии и Украины, разорвав дипломатические отношения с Киевом и объявив о непризнании легитимности режима Порошенко", - призывает Гиркин.
Более того, Стрелков потребовал от Путина в срочном порядке вывести российские войска из Сирии, подразумевая их переброску на Донбасс.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, мобилизация, ДНР, Новороссия, Стрелков, Гиркин
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