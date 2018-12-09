Боевики «ДНР» минируют улицы в Донецке

09.12.2018 14:20

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют улицы во временно оккупированном Донецке и обочины дорог, ведущих к Донецкому аэропорту.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 7 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе:

«На улице Стратонавтов в Киевском районе Донецка члены патруля Миссии впервые видели самодельный предупредительный знак о минной опасности, изготовленный из деревянного столбика, к верхней части которого был прикреплен кусок красной ткани.

Кроме того, в жилом районе н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка) на обочине дороги, ведущей к Донецкому аэропорту, они впервые видели 3 предупредительных знака о минной опасности (с надписями на русском языке «Стоп! Мины» на листах бумаги)».