Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву

14.12.2018 19:28

Так называемая «глава организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова, которая в день взрыва в кафе «Сепар» во время которого погиб экс-главарь ОРДО Александр Захарченко, была рядом с ним, объяснила, кто может быть замешан в произошедшем. Об этом сообщает местное издание «Комсомольская правда»

Волкова сообщила, что в результате взрыва получила черепно-мозговую травму, контузию, трещину в лобной части, сильные ожоги рук и предплечий, кроме того, у нее очень пострадали шея и лицо. Вспоминая день взрыва, она отметила:

«В „Сепаре“ было установлено специальное взрывное устройство, которое среагировало именно на его (Захарченко) лицо… Перед ним зашел охранник, который осмотрел сам „Сепар“. И именно когда заходил он (Захарченко), устройство сработало очень точечно».

При этом он поделилась предположениями, кто мог быть замешан в организации данного взрыва:

«На мой взгляд, однозначно там замешаны сотрудники этого заведения. Просто так встать на стремянку, заложить бомбу и уйти не получилось бы. Однозначно кто-то должен был туда пустить тех, кто закладывал взрывчатку».

По ее словам, после покушения, всех сотрудников «Сепара», вплоть до тех, кто его строил и оборудовал внутри, сразу задержали на 30 суток. Волкова сообщила, что всех их допросили и проверили.

Источник: https://donpress.com