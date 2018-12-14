- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву
Так называемая «глава организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова, которая в день взрыва в кафе «Сепар» во время которого погиб экс-главарь ОРДО Александр Захарченко, была рядом с ним, объяснила, кто может быть замешан в произошедшем. Об этом сообщает местное издание «Комсомольская правда»
Волкова сообщила, что в результате взрыва получила черепно-мозговую травму, контузию, трещину в лобной части, сильные ожоги рук и предплечий, кроме того, у нее очень пострадали шея и лицо. Вспоминая день взрыва, она отметила:
«В „Сепаре“ было установлено специальное взрывное устройство, которое среагировало именно на его (Захарченко) лицо… Перед ним зашел охранник, который осмотрел сам „Сепар“. И именно когда заходил он (Захарченко), устройство сработало очень точечно».
При этом он поделилась предположениями, кто мог быть замешан в организации данного взрыва:
«На мой взгляд, однозначно там замешаны сотрудники этого заведения. Просто так встать на стремянку, заложить бомбу и уйти не получилось бы. Однозначно кто-то должен был туда пустить тех, кто закладывал взрывчатку».
По ее словам, после покушения, всех сотрудников «Сепара», вплоть до тех, кто его строил и оборудовал внутри, сразу задержали на 30 суток. Волкова сообщила, что всех их допросили и проверили.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, кафе, убийство, сепаратизм, ДНР, Захарченко, ОРДО
- «Чебурашка очень важный»: «советник» Захарченко сделал странное заявление
- "Застрелят в первый или второй день в Донецке..." - боевики "ДНР" в страхе после убийства Захарченко
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске
- Убийство Захарченко: на резонансном видео обнаружили подозрительную деталь прямо перед взрывом (ФОТО)
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"15:45
- В «Л/ДНР» началась паника, людей запугивают "химатакой ВСУ"15:16
- Пешеходные очереди на блокпостах в Горловке: никогда не было так много людей. Опубликовано видео15:00
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Рада приняла важный закон о популярном спиртном напитке17:49
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Погода «заморозит» украинцев: появился прогноз на выходные17:15
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем