Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"

01.09.2018 11:58

Целью громкого взрыва в Донецке был не главарь "ДНР" Александр Захарченко, а его ближайший соратник Александр Тимофеев, известный по кличке Ташкент.

Громким инсайдом поделилась ЛентаUA.net со ссылкой на telegram-канал "Незыгарь", принадлежащий кремлевскому агентству ТАСС, передает "Диалог.UA".

В пятницу, 30 августа, в донецком ресторане "Сепар" взрывом был убит главарь "ДНР" Захарченко. "Незыгарь" уверяет, главной целью взрыва был не он, а "министр доходов и сборов" Ташкент, который, к слову, также серьезно пострадал при взрыве. Более того, ходят слухи, что он умер на операционном столе.

По данным telegram-канала, в Москве на днях было принято решение снять Захарченко с должности. Уверяют, что последний с этим даже успел смириться, то есть убивать его смысла особого не было. Тимофеев же строил серьезные планы, в частности, хотел заменить Захарченко на посту и даже готовил для этого "коалицию".

Кроме того, Ташкент успел за последние годы нажить себе огромное количество врагов из-за непомерной жадности. Дело в том, что на сегодня он контролирует все самые прибыльные сферы на Донбассе: оборот угля и металла, лекарств, бензина и прочего. Он воровал "гумконвои", которые ранее щедро гнала на Донбасс Москва, активно отжимал весь мало-мальски прибыльный бизнес у жителей.

Так, именно он "захапал" сеть супермаркетов "Амстор", которую позже подарил Захарченко. За время своего "министерства", по предварительным данным, он украл у Донбасса около 1 миллиарда рублей. При этом местное население ускоренными темпами нищало. Именно при нем зарплаты стали получать всего 30% бюджетников и 50% пенсионеров.

Помимо этого, Ташкент еще и успел "насолить" многим главарям группировки "ДНР". Он рассорился с террористом Ходаковским и олигархом Ахметовым. В пользу второго говорит и то, что место Захарченко сразу же получил его протеже - Трапезников. "Ташкент кому-то сильно мешал", - констатировал "Незыгарь".