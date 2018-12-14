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Война на Донбассе: за минувшие сутки погибли двое украинских бойцов
В районе проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки пророссийские террористы 22 раза нарушили Минские договоренности и применили запрещенное вооружение. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в соцсети Facebook.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.
В том числе, боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм по местам расположения Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.
Более того, зафиксированы обстрелы из БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС вблизи населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, недалеко от населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельское - на Донецком направлении.
Теги: Донбасс, война, погибли, ДНР, ЛНР
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