Перемоги тижня в ООС: Три десятки терористів більше не потурбують наших бійців. ВИДЕО

16.12.2018 14:24

Depo.ua продовжує відслідковувати перемоги нашої армії. Отож, цього тижня Збройні сили України разом зі спецслужбами можуть записати собі в актив наступні звитяги:

Знищення живої сили бойовиків "Л-ДНР".

Усього за минулий тиждень на Донбасі було знищено 10 бойовиків. Ще 22 отримали поранення. Зокрема:

8 грудня, за даними розвідки, трьох окупантів було знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати.

9 грудня двох окупантів було знищено і ще чотирьох поранено.

10 грудня одного окупанта було знищено, а ще трьох поранено.

11 грудня, за даними розвідки, одного окупанта було знищено і ще п'ять поранено.

Зокрема, було ліквідовано бойовика Єфременка Дениса, на прізвисько "Морячок", який, ймовірно був убивцею українського воїна та оперного співака Василя Сліпака.

12 грудня два окупанти отримали поранення.

13 грудня три окупанта були знищені та четверо отримали поранення.

Підтримка України у світі

12 грудня Німеччина підтримала продовження антиросійських санкцій.

Меркель висловила стурбованість у зв'язку з діями Росії і додала, що Німеччина не "сприймає фактичних претензій на Азовське море".

13 грудня ЄС одноголосно ухвалив звернення до Росії з вимогою відпустити українських полонених моряків.

"Європейська рада вимагає невідкладно відпустити всіх затриманих українських моряків, повернути кораблі та забезпечити вільний прохід всіх кораблів Керченською протокою", – написав президент Європейської ради Дональд Туск у своєму Твіттері.

Затримання бойовиків "Л-ДНР" і їх посіпак

11 грудня на Донбасі СБУ затримала одного з бойовиків, що воював на окупованій Луганщині у "казаків" і в банді "Бетмен".

Встановлено, що мешканець Луганська примкнув до проросійських рухів "Антимайдан" та "Армия Юго-Востока" фактично від моменту їх створення і брав активну участь у штурмі будівлі СБУ в Луганській області.

Надалі він брав участь у бойових діях проти українських військових у складі, зокрема "козачих" НЗФ та у банді "Бетмен", куди потрапив завдяки своїм зв'язкам з ФСБ РФ.

У 2015 році через конфлікт з ватажками банд, чоловік залишив бойовиків та переїхав до окупованого Луганську.

Зазначається, що чоловік понад 4 роки був у розшуку за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 ("Масові заворушення"), ч. 2 ст. 262 ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем"), ч.1 ст. 341 ("Захоплення державних або громадських будівель чи споруд") ККУ.

Оперативники затримали колишнього бойовика на підконтрольній українській владі території Донбасу.

Бойовику оголосили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України за ч. 2 ст. 110 ККУ. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі чоловік дає свідчення стосовно, причетних до захоплення будівлі Луганського управління СБУ та його арсеналу, а також своїх контактів з представниками спецслужб Росії.

Судові вироки бойовикам "Л-ДНР" і їх посіпакак

13 грудня за матеріалами Служби безпеки України у Вінницькій області засуджено трьох учасників інформаторськоі мережі терористичної організації "ДНР".

Оперативники спецслужби встановили, що жителі Торецькому збирали дані про позиції, дислокації, чисельності, маршрутах пересування сил і засобів Збройних Сил України та інших військових формувань України, які брали участь у проведенні АТО.

Отримані відомості інформатори по телефону передавали своїм кураторам, які в свою чергу доповідали їх представнику незаконних збройних формувань. Надалі інформація використовувалася учасниками терористичної організації "ДНР" у веденні злочинної діяльності, зокрема, здійсненні диверсійних атак, артилерійських обстрілів місць дислокації українських військовослужбовців і військової техніки.

Співробітники СБУ затримали спільників терористів за місцем проживання в Торецькому в грудні 2016 року. Під час санкціонованих слідчих дій у зловмисників вилучено мобільні пристрої, через які здійснювався зв'язок з кураторами.

Під час досудового розслідування підозрювані визнали свою провину в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Рішенням Вінницької міської суду затриманим призначено покарання у вигляді трьох років і десяти місяців позбавлення волі. Вироки вступили в законну силу.

13 грудня Маріупольський суд заочно засудив на 15 років тюремного ув'язнення громадянина Росії, який співпрацював з терористами "ДНР".

У період з травня 2014 року по лютий 2017 уродженець Донецької області, громадянин Російської Федерації, маючи вищу військову освіту, досвід проходження служби в прикордонних військах Російської Федерації і податкової поліції Російської Федерації на посаді головного спеціаліста з розробки та проведення оперативних і бойових заходів, брав участь у терористичній організації "ДНР".

В 2014 році звинувачений виступав куратором однієї з терористичних груп, які діяли на території Маріуполя. Він передавав терористам завдання з проведення розвідувально-диверсійної діяльності на території міста і в подальшому передавав інформацію керівництву батальйону "Восток".

Також росіянин керував навчанням бойовиків диверсійно-розвідувальній роботі. Навчання проводилися на полігоні в Ростовській області. Їм надали для спілкування на цивільних частотах 10 радіостанцій. Це дозволило диверсантам проводити розвідку в Маріуполі.

Після затримання частини терористів діяльність зазначених груп була припинена співробітниками Управління СБ України в Донецькій області.

За даними прокуратури, обвинувачений брав участь у збройному опорі українським захисникам під час захоплення терористами стратегічно важливого об'єкта – кургану "Саур-Могила", а також обіймав посаду начальника одного з департаментів "Ради безпеки ДНР" і радника з питань керівництва так званими "внутрішніми військами МВС ДНР".

Суд, визнавши доводи публічного обвинувачення цілком зваженими і обґрунтованими, призначив громадянину РФ заочне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також 13 грудня у суді Маріуполя продовжили на 60 діб арешт Роману Джумаєву, який виявився бойовиком НЗФ "П'ятнашка".

На засідання прийшли кілька десятків ветеранів АТО. Вони вимагали, щоб обвинувачуваний отримав покарання за ст. 258 КК України ("Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою"), по якій його судили в Мар'їнці. Тоді судді не з'являлися на засідання і члена бандформування "П'ятнашка" відпустили.

На суді Джумаєв заявив, що свою провину не визнає, відзначаючи, що його дії застосовувалися в рамках самооборони.

Суддя оголосив рішення і призначив попередню міру пресеченія- утримання під вартою на 60 діб.

Як бачимо, попри те, що цей тиждень виявився досить рівним, Україні вдалося здобути ряд перемог, у тому числі на полі бою. Але найголовніше те, що ці перемоги ще на кілька кроків наблизили головну перемогу.