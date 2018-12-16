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Архив - Донецкая область

В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке

16.12.2018 18:59
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В «ДНР» заявили, что выдали 4 тыс. свидетельств о браке

С начала 2018 в «ДНР» зарегистрировано более 4 000 браков. Об этом сообщают Донецкие новости с ссылкой на «минюст ДНР».
«С начала года по 13 декабря 2018 года территориальными отделами ЗАГС составлено 4 315 записей актов о браке», – говорится в сообщении.
Макеевским городским отделом ЗАГС составлено наибольшее количество записей актов о браке – 495, в Донецком городском отделе ЗАГС – 452 записи.
В Кировском отделе ЗАГС города Донецка составлено наибольшее количество записей актов о перемене имени – 22, в Макеевском и Енакиевском городских отделах ЗАГС – по 19.



Теги: Донбасс, брак, ДНР, бракосочетание
 
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