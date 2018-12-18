Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери

18.12.2018 21:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери

17 декабря в оккупированной Горловке произошла ожесточенная стычка представителей "МГБ" и работников местного авторемонтного завода.

О ЧП в Горловке рассказал в Facebook пользователь Александр Соколов, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился утром в понедельник, 17 декабря, на Горловском авторемонтном заводе, который террористы "ДНР" используют для восстановления потрепанной в боями с ВСУ военной техники.

"Сотрудники НКВД ("МГБ" по-ихнему) приехали для ареста двух механиков, которые якобы проворовались (по слухам, толкали соляру местным маршрутчикам). Когда бравые чекисты уже были готовы забрать провинившихся "на подвал", один из бабуинов решил апеллировать при помощи изобретения Хуго Шмайссера (типа АК), в ходе чего отправил одного из гэбэшников в лучший из миров, а сам был тяжело ранен ответным огнем", - рассказал о стычке Соколов, уточнив, что раненый механик сейчас находится в реанимации. Его подельник схвачен и отсиживается "на подвале".



Теги: Донбасс, Горловка, реанимация, завод, ЧП, перестрелка, ДНР, потери, ВСУ, МГБ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх