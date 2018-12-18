На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери

18.12.2018 21:50

17 декабря в оккупированной Горловке произошла ожесточенная стычка представителей "МГБ" и работников местного авторемонтного завода.

О ЧП в Горловке рассказал в Facebook пользователь Александр Соколов, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился утром в понедельник, 17 декабря, на Горловском авторемонтном заводе, который террористы "ДНР" используют для восстановления потрепанной в боями с ВСУ военной техники.

"Сотрудники НКВД ("МГБ" по-ихнему) приехали для ареста двух механиков, которые якобы проворовались (по слухам, толкали соляру местным маршрутчикам). Когда бравые чекисты уже были готовы забрать провинившихся "на подвал", один из бабуинов решил апеллировать при помощи изобретения Хуго Шмайссера (типа АК), в ходе чего отправил одного из гэбэшников в лучший из миров, а сам был тяжело ранен ответным огнем", - рассказал о стычке Соколов, уточнив, что раненый механик сейчас находится в реанимации. Его подельник схвачен и отсиживается "на подвале".