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Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
Сегодня, 22 декабря, блокпосты вдоль линии разграничения в Донецкой области продолжают собирать очень большие очереди.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
Перегружены практически все направления.
Так, на Бахмутском направлении уже к открытию блокпостов очереди были очень большими.
«Очередь большая очень перевозы прут, все как всегда» , — писали пользователи.
«Людей очень много, очередь начиналась там где таксисты высаживают людей!» — сообщил другой автор.
Очереди велики и на выезд с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, и на въезд.
«С Украины со стороны Артемовска-Бахмута очередь пешая за туалетами пеших людей тьма», — написал комментатор.
В то же время, согласно комментариев, сегодня очереди немного меньше, чем были вчера.
«Горловка со стороны города пеших полный навес, но перевозы говорят сегодня народа и машин меньше чем было вчера- позавчера», — сообщают очевидцы.
Очень сильно перегружено Марьинское направление. Очереди огромны — много машин, пешеходов, автобусов.
«Автобусов много пеших тьма. Машин тоже много», — пишут пользователи.
«На Каргиле далеко на мосту основная и льгота тоже на мосту», — добавил другой комментатор.
«В 6 утра было пеших на Киргиле в сторону Украины чел 500, машины на мосту плюс льготу и до моста во втором ряду», — отметил один из авторов.
Позднее число пешеходов возросло.
«Пеших на каргиле в Курахово человек 800», — отмечают авторы.
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке уже ранним утром собирали до 200 авто.
«Общей за поворот. Больше 160-ти машин», — отмечается в комментариях.
«Еленовка сейчас в сторону украины на днр 200 машин основная очередь и 52 льготная», — также сообщил пользователь.
Также на этом направлении много и пешеходов.
«Примерно два часа назад было 14 автобусов и человек 250 стояли так, на еленовский бусик», — сообщают комментаторы.
В то же время на украинских КПВВ очереди меньше.
«Украине в сторону Донецка 85 основной и 28 льготы», — сообщают пользователи.
Пользователи опубликовали несколько фото с этого направления — на них видны достаточно большие очереди.
На Мариупольском направлении блокпосты в Гнутово еще до открытия собрали до 300 автомобилей.
«Октябрь. Очередь с середины Куликово. Перед камышами появились военные Пищевик. Раз в 7−10минут протяжка на 5 машин через Куликово. Бусики с перевозами прут без очереди!» — пишут пользователи.
«Октябрь. За 1ч45мин проехали с середины Куликова до камышей. Протяжка 5−7 минут на 5машин», — добавил другой автор.
По словам авторов, ситуация очень тяжелая — на этих блокпостах такого не было никогда, пишут очевидцы.
«Пропускают только в украину. колонна машин с марика стоит долгое время. такого на этом блокпосту никогда не было», — отметил комментатор.
Теги: Донбасс, Донецкая область, блокпост, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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