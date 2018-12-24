Соцсети: Что происходит? В Донецке активно проверяют авто, по городу «мотаются кортежи»

24.12.2018 16:45

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня с утра по всему городу отмечается странная суета среди членов НВФ. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, дончане отмечают, что по городу мотаются кортежи с «важными людьми», кроме того, усилены проверки на дорогах. На данный момент неизвестно, что стало причиной активных перемещений членов НВФ. В комментариях люди пишут:

«10.57 к С утра мотаются кортежи с важными телами в сопровождении полиции. Может поэтому кипиш. Та кому вы, м. ть, нужны…»

«По Ленинскому проспекту цельный день сегодня туда-сюда с сиреной и мигалками носятся…»

«Много тел в форме перемещается по городу маршрутками… с большими спортивными сумками… увал что ли дали… Аа как же наступление, а?»

«Донецк 13.45 На кольце на бакинах плотно шерстят авто, даже эвакуатор пригнали»

Источник: https://donpress.com