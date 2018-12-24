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Архив - Донецкая область

В "ЛНР" бандиты и "силовики" устроили передел рынка контрабанды

24.12.2018 18:45
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В "ЛНР" бандиты и "силовики" устроили передел рынка контрабанды

На подконтрольных боевикам "ЛНР" территориях набирает обороты война между бандитами и подконтрольными местным "силовикам" кланами, которые курируют контрабанду.

Причем, как стало известно, в этих разборках есть жертвы, передает "Диалог.UA".

Эксперты из "Информационного сопротивления" сообщили, что только за минувшую неделю в "ЛНР" были убиты пять человек.

"Разборки серьезные — с жертвами и стрельбой", - отмечают эксперты. В "ИС" подчеркивают, что разборки – результат "сужающейся кормовой базы". Согласно информации, убитые жертвы далеко не последние.

Впереди новый виток разборок, и соответственно новый передел контрабандного рынка в "ЛНР", который приносит террористам баснословные средства. "Ранее существовавшая структура (крупная контрабанда через "служивых", средний и мелкий, через бандитов) перестала удовлетворять "бандитов", а значит и оккупационные "силовые структуры".

Решили подмять и крупнотоварную контрабанду. Ожидаются новые разборки", - отмечают в "ИС".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, контрабанда, силовики, ЛНР, бандиты
 
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