Долги растут, улицы убирают хуже – «мэр» Луганска рассказал о миллиардном убытке КП

27.12.2018 16:02

Глава оккупационной «администрации» Луганска Манолис Пилавов заявил, что задолженность населения перед коммунальными предприятиями (КП) города усугубляется.

Наибольшие долги, по его словам, на сегодня существуют у «Теплокоммунэнерго», «Центржилкома» и «Центра утилизации», передают novosti.dn.ua.

Так, сообщил Пилавов, в текущем отопительном году долг «Теплокоммунэнерго» вырос на 57 миллионов рублей.

«Если у нас раньше это был миллиард с копейками, то сегодня практически 1 миллиард 100 [миллионов рублей задолженности]», — сказал он в эфире подконтрольного группировке «ЛНР» телеканала «Луганск 24».

Пилавов добавил, что долг «Центржилкома» на сегодня составляет около 116 миллионов рублей, а «Центра утилизации» — 82 миллиона рублей.

«Мэр» Луганска признал, что долги «Центра утилизации» влияют на работу предприятия в целом.

«Сегодня очень много вопросов задают по центру утилизации, что стали хуже убирать. Да, действительно стали хуже убирать . Сегодня расходы, которые несет предприятие, не дают возможности решать эту проблему», — заявил он.

По его словам, у предприятия отсутствует техника для уборки улиц города и кадры.

«Техника нуждается в списании... Сегодня большая проблема не только в коммунальных предприятиях — это кадровый потенциал, который у нас отсутствует », - сказал он.

Пилавов допустил, что с нового года «ЛНР» будет подавать в подконтрольные ей «суды» на должников Луганска.