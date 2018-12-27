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Долги растут, улицы убирают хуже – «мэр» Луганска рассказал о миллиардном убытке КП
Глава оккупационной «администрации» Луганска Манолис Пилавов заявил, что задолженность населения перед коммунальными предприятиями (КП) города усугубляется.
Наибольшие долги, по его словам, на сегодня существуют у «Теплокоммунэнерго», «Центржилкома» и «Центра утилизации», передают novosti.dn.ua.
Так, сообщил Пилавов, в текущем отопительном году долг «Теплокоммунэнерго» вырос на 57 миллионов рублей.
«Если у нас раньше это был миллиард с копейками, то сегодня практически 1 миллиард 100 [миллионов рублей задолженности]», — сказал он в эфире подконтрольного группировке «ЛНР» телеканала «Луганск 24».
Пилавов добавил, что долг «Центржилкома» на сегодня составляет около 116 миллионов рублей, а «Центра утилизации» — 82 миллиона рублей.
«Мэр» Луганска признал, что долги «Центра утилизации» влияют на работу предприятия в целом.
«Сегодня очень много вопросов задают по центру утилизации, что стали хуже убирать. Да, действительно стали хуже убирать . Сегодня расходы, которые несет предприятие, не дают возможности решать эту проблему», — заявил он.
По его словам, у предприятия отсутствует техника для уборки улиц города и кадры.
«Техника нуждается в списании... Сегодня большая проблема не только в коммунальных предприятиях — это кадровый потенциал, который у нас отсутствует », - сказал он.
Пилавов допустил, что с нового года «ЛНР» будет подавать в подконтрольные ей «суды» на должников Луганска.
Теги: Донбасс, Луганск, суд, коммунальное хозяйство, ЛНР, долги
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