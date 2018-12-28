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Архив - Донецкая область

"ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"

28.12.2018 23:15
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"ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"

Жители оккупированных территорий возмущены ситуацией, от которой они страдают изо дня в день.

Пользователь Twitter под ником Necro Mancer заявил, что жители незаконного вооруженного формирования "ДНР" пожаловались на "некоторые несоответствия" в "экономике" оккупантов. Об этом сообщает "Диалог.UA". "Я у мамы экономист", - подписал он пост одного из жителей ДНР.

В посте идет речь о том, что в сельском хозяйстве "ДНР" "полный бардак". При этом автор поста обвиняет во всем главаря "республики" Дениса Пушилина.

"Пушила лох или аферист? Но селяне, кто в теме, реально возмущены", - пишет житель так называемой ДНР, приводя при этом реальные примеры и цифры. Напомним, глава террористов из "ДНР" теперь разместился на бульваре Пушкина, 7б. Это место находится в самом центре оккупированного Донецка.

Но интересно то, что ранее этот офисный центр частично принадлежал украинскому народному депутату Борису Колесникову.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Пушилин, ОРДО, ООС
 
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