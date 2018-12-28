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Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
Помимо отмены комендантского часа на территории, временно подконтрольной террористам "ЛНР", боевики приняли еще одно решение, вызвавшее хохот и колкие комментарии в соцсетях.
Так, террористы заявили, что в новогоднюю ночь лифты в "ЛНР" будут работать круглые сутки, и никто их отключать не будет, передает "Диалог.UA".
Кстати, лифты в "ЛНР" работают с 07:00 и до 21:00. Но жители многоэтажек жалуются, что во многих домах лифты включаются в лучшем случае к 9 утра, и уже в 19:00 они отключаются.
Комментируя новый "прорыв" террористов журналист Денис Казанский отметил, что до оккупации лифты, в том числе и в "столице" "ЛНР", работали без отключений. "К счастью, пришли освободители, и теперь лифты ходят по расписанию", - сыронизировал журналист.
А в комментариях в соцсетях пользователи подкололи боевиков "ЛНР" и написали, что такому решению будет очень рад уничтоженный боевик Моторола, которого как раз и ликвидировали в лифте.
"Будут работать на зависть Украине", "Это победа, несомненно", "Прорыв, Леньке медаль за это", "Лучше бы людям долги по ЗП отдали, а не лифтами бы замолаживали", "Хунта" обзавидуется, вот это победа", - подкалывают боевиков пользователи соцсетей.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, лифт, Новый год, ЛНР, боевики
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