В Донецке критически не хватает врачей, даже в больницах областного значения

03.01.2019 12:11

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах критически не хватает врачей, особенно узких специалистов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах складывается критическая ситуация из-за отсутствия врачей, особенно узких специалистов. Дошло до того, что в больницах областного значения не хватает врачей. Так, в ОЦКБ остался один(!!!) невропатолог!

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк «В ОЦКБ из 7ми невропатологов остался один и та только со студенческой скамьи»»

«Спасибо… В Донецке и у прочих наших нищих, пенсии выплачиваются по состоянию на 2014 год, а них…а что цены у нас московские. Читаешь вас… купленных…В Крыму пенсии 8-15 штук, они нужны, нами ж… у прикрыли»,

«Тоещё пока стариканы серьезно неболеют. Вот тогда и начнется. В ОЦКБ из 7ми невропатологов остался один и та только со студенческой скамьи. И как сот больного человека через б/п везти? Если она еле еле ходит. А кто пенсии назначал, цены на лекарства видел?».