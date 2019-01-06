В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту

06.01.2019 09:28

Во временно оккупированной Горловке шахты не просто остановлены и затапливаются, но все металлоконструкции режутся «на металл».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке с «благословения» оккупационных «властей ДНР» идут в порезку «на металл» все металлоконструкции остановленных шахт. Горловчане неоднократно рассказывали об этом.

Сейчас горловчане в соцсетях сообщают, что «ударными темпами» на металл режут шахту Гаевого:

«Горловка. Шахту Гаевого режут ударными темпами»,

«Зачем им шахта? они же там не работают».