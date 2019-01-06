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Архив - Донецкая область

В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту

06.01.2019 09:28
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В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту

Во временно оккупированной Горловке шахты не просто остановлены и затапливаются, но все металлоконструкции режутся «на металл».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке с «благословения» оккупационных «властей ДНР» идут в порезку «на металл» все металлоконструкции остановленных шахт. Горловчане неоднократно рассказывали об этом.
Сейчас горловчане в соцсетях сообщают, что «ударными темпами» на металл режут шахту Гаевого:
«Горловка. Шахту Гаевого режут ударными темпами»,
«Зачем им шахта? они же там не работают».



Теги: Донбасс, Горловка, шахта, металлолом, оккупация, ДНР, соцсети
 
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