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В Горловке «ударными темпами» режут на металл очередную шахту
06.01.2019 09:28
Во временно оккупированной Горловке шахты не просто остановлены и затапливаются, но все металлоконструкции режутся «на металл».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке с «благословения» оккупационных «властей ДНР» идут в порезку «на металл» все металлоконструкции остановленных шахт. Горловчане неоднократно рассказывали об этом.
Сейчас горловчане в соцсетях сообщают, что «ударными темпами» на металл режут шахту Гаевого:
«Горловка. Шахту Гаевого режут ударными темпами»,
«Зачем им шахта? они же там не работают».
Теги: Донбасс, Горловка, шахта, металлолом, оккупация, ДНР, соцсети
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