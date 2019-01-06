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В Горловке последнюю шахту режут на металл
Экономическая ситуация в оккупированной Горловке критическая. Боевики ДНР приступили к вырезке последней рабочей шахты в городе.
Об этом изданию "Ведомости Донбасса" сообщил источник в т.н. «силовых ведомствах ДНР».
«Что сказать, после нового года пришло разрешение из РФ на распил шахты Гаевого, которая находится в районе поселка Октябрьский. Почти все люди из вымирающего поселка выехали, поэтому общественности практически не видно, что там происходит. Хочу сказать, что до конца февраля от этой шахты ничего не останется...», — сообщает источник.
Местные жители так же подтверждают, что со стороны шахты периодически замечают движение военных УРАЛов и КАМАЗов, которые накрыты брезентом и точно увидеть, что они вывозят нет возможности.
Хотим напомнить, что в оккупированной Горловке данная шахта являлась единственной, которая работала в военные времена и велась откачка воды из стволов шахты.
Теги: экономика, Донбасс, Горловка, шахта, металлолом, ДНР, боевики, РФ
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