Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»

09.01.2019 21:04

В Кремле разработали для главарей «ДНР» «концепцию внешней политики», согласно которой ОРДО должна поддерживать «дружественные отношения» с другими непризнанными территориями. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на соответствующие «документы».

На 12 страницах «документа» сказано об «истории становления республик и их неразрывности с Россией». Кроме того, там сказано о «притеснения» русскоязычного населения Украиной, а жители ОРДЛО при этом названы «частью российской православной цивилизации».

При этом Россия определила главными задачами «внешней политики» ОРДЛО обеспечение мира с Украиной, сотрудничество со странами постсоветского пространства, участие в евразийских интеграционных объединениях, таких как СНГ, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества.

Кроме того, «концепция» предусматривает тесное сообщества с Южной Осетией, Абхазией, Приднестровьем и Нагорным Карабахом.

Источник: https://donpress.com