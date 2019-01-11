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В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области «МЧС ДНР» продолжает ликвидировать последствия сильных снегопадов и метелей, в связи с чем полностью перекрыты три трассы. Кроме того, на трех участках дорог сильно затруднено движение автомобилей и ситуация достаточно сложная. Об этом сооющают в «МВД ДНР».
Так, в «ведомстве» уточнили:
«Временно закрыты для движения всех видов транспортных средств 3 участка автодорог общего пользования:
Благодатное — Малая Шишовка — Большая Шишовка — (Т-05−17);
Терновое — Петровское (С51 716 от Т-05−17);
Мануйловка — Дмитровка, с. Сауровка (С51 730 от Н-21)».
Кроме того, на участках дорог Рассыпное — Никишино со стороны Шахтерска в Шахтерском районе;
Донецк — Васильевка (Старобешевский район)
Кутейниково — КПП «Успенка» сильно затруднено движение автомобильного транспорта.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, снег, дорога, ДНР, ЛНР
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