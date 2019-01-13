В "ЛНР" анонсировали создание воздушного флота

13.01.2019 08:04

Неизвестно, на что рассчитывает правящая верхушка самопровозглашенной "Луганской республики", где нет ни самолетов, ни хотя бы одной не поврежденной боями взлетной полосы, но там всерьез озаботились "лицензированием воздушных перевозок".

Оккупационные власти Луганске анонсировали "эру воздухоплавания" на территории "республики", сообщает "Диалог.UA". На своей странице в facebook блогер Иван Жеведь опубликовал соответствующее "постановление Совета Министров ЛНР". В документе речь идет о "государственном регулировании" перевозки пассажиров и грузов с помощью авиации.

"В Луганске собрались выдавать "лицензии на перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом"... Интересно, нашлись ли лохи, которые получили эти "лицензии" или их добровольно-принудительно впаривают - закрывая бюджет "республики"", - задается вопросом автор публикации. Пользователи социальных сетей не оставили данный "документ" без внимания, высмеяв "космическую" инициативу "Сорвмина ЛНР".

В комментариях предполагают, что боевики перевозки по воздуху будут осуществляться "воздушными шарами".

Другие уверены, что между Луганском и Алчевском "пустят дирижабли". А третьи пришли к выводу, что чиновники "ЛНР" просто мечтают о высоком.



Источник: www.dialog.ua