Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»

16.01.2019 09:30

Чтобы остаться у власти президент РФ Владимир Путин создаст новое Союзное Государство до 2024 года. Такое мнение выразил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай в комментарии OBOZREVATEL.

Мирослав Гай считает, что частью Союзного Государства, которое задумал создать Путин станут Беларусь и такие непризнанные новообразования, как Южная Осетия, «ЛНР» и «ДНР».

«На своей ежегодной пресс-конференции в 2018 году Владимир Путин заявил, что численность народа, который он защищает, составляет 160 млн человек. Но по официальным оценкам Росстата в РФ проживает 146, 8 млн человек. То есть где-то они взяли еще 13,2 млн людей, а где они их взяли, посчитаем: в Беларуси — 9,5 млн человек, в „ДНР“ — 2,3 млн, в „ЛНР“ — 1,5 млн, в Южной Осетии — 0,05 млн человек. Вот вам и те 13,2 млн, которые не являются жителями РФ», — рассказал Гай.

По его мнению это произойдет до 2024 года, когда встанет вопрос последнего срока Путина на посту президента.

«Как быстро это произойдет? В 2024 году, потому что Конституция ему не позволяет занимать эту должность. Соответственно, для того, чтобы он остался у власти, а он не может уйти, нужно менять Конституцию РФ или создавать новую Конституцию нового государства. Создание Союзного Государства рассматривается как один из путей остаться Путину у власти», — рассказал волонтер.

По информации волонтера, сейчас РФ ведет активные действия на информационном поле по присоединению Беларуси, а в будущем на территории ОРДЛО наемники НВФ начнут раздавать российские паспорта, чтобы в случае чего иметь доказательства, что на тех территориях проживают граждане России.

Так же военный журналист считает, что под ударом окажется и Украина.

«Присоединение Украины к Союзному Государству — это среднесрочная перспектива, которую РФ взяла за цель. Каким образом они будут ее достигать? В первую очередь сейчас они вмешаются в президентские и парламентские выборы. А после того, как они проиграют, а они проиграют точно, будут рассматривать силовой вариант», — рассказал Гай.

Источник: https://donpress.com