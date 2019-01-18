Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО

18.01.2019 10:31

Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», продемонстрировал внешнее состояние города Донецка и дорог. Блогер отмечает, что совершал поездку по городу на автомобиле 6 января и снимал все на видеорегистратор, пишут Донецкие новости.

«Вы увидите дороги по центральным улицам Донецка, а именно Ворошиловский, Ленинский, Кировский, Петровский районы... В этом году зима в Донецке радует своим снегом. Как всегда, спасибо коммунальным службам за их нелегкую работу в поддержку чистоты в нашем городе», – анонсировал дончанин.

Он акцентировал, что старался показать «все, как есть на самом деле».

Подписчики блогера по-разному отреагировали на увиденное. Лишь единицы заметили «уютный город».

Большинство же акцентировали на «безлюдье», «пустынности» некогда города-миллионника:

«Как-то мрачно и жутко»;

«Но тут ситуация лучше будет, чем с Южной Осетией, хоть что-то есть»;

«Город пустой!»;

«Где люди этого города-миллионника?»;

«Шел пятый год безбендерщины».

«Город, где живешь, всегда кажется лучше других», – парирует «Виконста».