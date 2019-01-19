Российские кураторы не заинтересованы в объединении «ЛНР» и «ДНР», — «Радио Свобода»

19.01.2019 22:00

Группировки «ДНР» и «ЛНР» не собираются объединяться. По мнению экспертов, это связано как с тем, что «республики» курируют разные российские ведомства, так и с тем, что у Кремля нет пока определенного плана. Об этом рассказали в своем сюжете журналисты «Радио Свобода».

Несмотря на договоренности Пасечника и Захарченко сделать границу между «республиками» условной, люди по прежнему вынуждены проходить тщательные проверки на пунктах пропуска на маршруте Луганск-Донецк. В результате преодолеть расстояние в 165 км удается приблизительно за 5 часов.

«Сначала мы заполняем подобие „миграционки“ — пишем имя, фамилию, дату рождения и место проживания. Еще иногда берут отпечатки пальцев и фотографируют в профиль и анфас», — рассказала местная жительница.

Донецк и Луганск еще больше отдалились друг от друга после псевдовыборов, которые состоялись в ноябре прошлого года. Считается, что Пушилин является ставленником Владислава Суркова, тогда как действиями Пасечника управляет ФСБ России.

«Российские кураторы не заинтересованы в объединении, потому что если вместо двух потоков будет один, то спецслужбам, курирующим данные псевдореспублики, придется очень несладко в разборках друг с другом», — считает эксперт Мария Кучеренко.

Оказавшимся в заложниках жителям Донбасса ничего не остается, как приспосабливаться к правилам игры сразу двух пророссийских группировок.

Источник: https://donpress.com