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Архив - Донецкая область

Донбасская линия разграничения: утром 20 января самые большие очереди были у КПВВ «Марьинка»

20.01.2019 08:52
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Донбасская линия разграничения: утром 20 января самые большие очереди были у КПВВ «Марьинка»

Сегодня, 20 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 265 авто.

Все КПВВ работают, согласно зимнему графику, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. И на всех – очереди.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/30;
«Марьинка» - 50/60;
«Новотроицкое» - 30/40;
«Гнутово» - 10/15.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ, ООС
 
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