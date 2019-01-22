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Дончане сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью
Жители временно оккупированного Донецка сравнивают происходящее в городе с раковой опухолью в крайней стадии.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка тяжело переживают происходящее в городе. Люди сравнивают это с раковой опухолью в крайней стадии, давшей метастазы и убивающей всё живое. Изменений к лучшему дончане не видят. На людей морально давит упадок и разруха.
Вот что пишут об этом дончане в соцсетях:
«Раковая опухоль «дынырыома», похоже, окончательно «доела» инфраструктуру украинского Донецка… и метастазирует в транспортную… коммунальную… и пр.гуманитарные сферы… Коллапсы и отмирания городских «органов» жизнеобеспечения впереди..»,
«Интерсно бунтовать дыровцы начнут все же чтоб венрнули хунту или сжав зубі потерпят еще пять лет?»,
«Это всё… До кончины рф и путина ничего с места не двинется… Примеров серых зон более чем достаточно. Обидно другое-это заигрывание Европы с этим нелюдем путиным и вообще всей этой россией...»,
«Нужно флаг Зимбабве. Бананы бесплатно будут))»,
«Ну уйдут в каменный век. К сожалению это никак не скажется на освобождении города от оккупантов. Вместо троллейбусов и трамваев, будут ходить пешком. Задача оккупантов выстроить буфер успешно сделана, а на людей им плевать, чем меньше тем лучше»,
«И главное перспектив лечения этой опухоли нет, пока продолжает существовать Дира ...»,
«Донецк. Вот это тонировочкав дырявых автобусах)))».
Теги: Донецк, Донбасс, раковая опухоль, транспорт, коммунальное хозяйство, разруха
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