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Ждем эпидемию: В Донецке жители жалуются на мусор, невывезенный с прошлого года
В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает накапливаться невывезенные из мусорных контейнеров твердые бытовые отходы. Об этом сегодня, 22 января, сообщают жители в соцсетях, пишут Донецкие новости.
«Донецк. Почти центр города, рядом с детской областной больницей – дороги и тротуары не почищены, мусор не вывезен... Чего ждем? Когда все растает ... и эпидемию?», – пишут пользователи.
Аналогичная ситуация в Буденновском районе города. «Мусор не вывозили еще с прошлого года! Возле домов 10а, 12а, 14а по улице Октября», – пишут дончане.
Горожане строят свои предположения и также сообщают о проблеме в других районах Донецка:
Алиса: «Похоже, коммунальщики забастовали»;
Юля: «Калининский район такая же ситуация в частном секторе. Мусор не забирают больше месяца».
Теги: Донецк, Донбасс, эпидемия, мусор
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