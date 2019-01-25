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Архив - Донецкая область

«МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные

25.01.2019 21:42
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«МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные

На выходных 26 и 27 января на неподконтрольной Украине территории Донетчины ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

По информации, в ближайшие два дня на дорогах «республики» ожидается гололедица и туман. Температура воздуха днем +2 — +4°С, ночью -4 — -2°С. В неподконтрольном Украине Донецке будет облачно. Ожидается небольшой снег ночью. Днем мокрый снег, местами дождь. Порывы ветра при этом до 15−20 м/с.



Теги: Донецк, Донбасс, снег, гололед, МЧС, штормовое предупреждение, ДНР, прогноз погоды
 
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