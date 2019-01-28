На Донбассе, где идут боевые действия, в два раза уменьшилось количество блокпостов

28.01.2019 12:15

На востоке Украины, где идут боевые действия, в два раза уменьшилось количество блокпостов. Раньше было очень сложно передвигаться по той же Луганской области, потому что между населенными пунктами было два блокпоста, которые дублировали свою работу.

Наблюдая работу блокпостов, возникали вопросы, зачем такие фильтры, ведь никогда не появлялась информация, что на блокпостах была задержана группа боевиков или обезврежена группа лиц. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал Игорь Чудовский, адвокат адвокатского объединения «Чудовский и партнеры».



По его словам, недавно появилась информация, что СБУ задержала 50 террористов, но по решению суда станет ясно, сколько из этого количества настоящих террористов, а, сколько фейковых, потому что часто нашим спецслужбам приходится заниматься показухой своей работы, отрабатывая выделенные деньги.



Игорь Чудовский отметил, что недавно возник скандал на КПП «Станица Луганская». Правоохранители вымогали 500 гривен у девушки, которая была одета в камуфляжные брюки. Вступила в действие норма административного кодекса, запрещающая носить камуфляж. Штраф за такое нарушение довольно серьезный: от 2,5 тысяч грн до 3,5 тысяч грн.