Главари «ДНР» пообещали достроить недострои и передать их «нуждающимся»

30.01.2019 20:15

Так называемые «власти ДНР» намерены достроить недострои в городах «республики» и передать их пострадавшим от военных действий. Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.



По его словам, проведено предварительное обследование 8 многоквартирных жилых домов, незавершенных новостроек (Донецк, Горловка, Макеевка, Шахтерск, Углегорск и Старобешевский район), имеющих высокую степень готовности. Также, определена остаточная стоимость строительных работ. По его словам, завершение строительства этих домов позволит ввести в эксплуатацию 409 квартир.



Наумец отметил:

«Для обеспечения нормальных жилищных условий лиц, потерявших единственное жилье и проживающих на территории Донецкой Народной Республики, администрациями городов и районов Республики планируется провести ремонтные работы в 504 объектах жилого фонда, в том числе в 479 квартирах муниципальной формы собственности и в 25 комнатах общежитий Харцызска и Амвросиевки».

Источник: https://donpress.com