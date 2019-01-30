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Почему к неподконтрольному Донбассу нельзя применить амнистию
Украинским законодательством предусмотрено, что амнистия применяется к гражданину индивидуально, поэтому амнистировать все население неподконтрольного Донбасса невозможно. Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«По разным подсчетам там живет от 4 до 7 млн населения. То есть – государство Украина должно дать оценку – коллаборационисты они или нет, работали ли они на оккупационную власть России, и есть ли в их действиях состав преступления – любого, не только тяжкого и особо тяжкого. Это невозможно сделать априори», – сказал он.
Главный военный прокурор Украины пояснил, что выходом в данной ситуации после введения на Донбасс миротворческой миссии ООН может быть процедура прохождения проверки на полиграфе.
Ранее глава МинВОТ Вадим Черныш заявлял, что после возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию необходимо будет принять консенсусное решение по отношению к тем людям, которые сотрудничали с оккупационными властями. Он убежден, что в украинском обществе многие граждане и политики не понимают сути, когда говорят о коллаборационизме.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, амнистия, население, законодательство, оккупация
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