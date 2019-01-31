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"Вечно пьяное недоразумение", - Ходаковский разозлился и опубликовал компромат о спикере боевиков "ДНР" Басурине

31.01.2019 07:52
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"Вечно пьяное недоразумение", - Ходаковский разозлился и опубликовал компромат о спикере боевиков "ДНР" Басурине

У бывшего главаря "ДНР" и экс-комбрига "Восток" Александра Ходаковского случился срыв. Он раскрыл нелицеприятные секреты военного спикера "республики" Эдуарда Басурина. Ходаковский в соцсетях жестко отчитал Басурина, передает "Диалог.UA".
Басурин разозлил Ходаковского тем, что посмел раскритиковать боевиков его бывшей группировки "Восток". Он разразился угрозами в адрес спикера "ДНР". Ходаковский, в частности, назвал Басурина "военно-политическим недоразумением", обвинив его в трусости. "Реальной работе на фронте предпочел зачитывание сводок", - отметил экс-комбриг "Востока” , подтвердив настойчивые слухи о том, что у спикера имеются серьезные проблемы с алкоголем.
"Ты, вечно пьяный деген***т, презираемый каждым офицером, думай, прежде чем открывать свой рот - тебе здесь еще жить", - пригрозил Ходаковский, добавив, что "с такими мр**ми принципиально на брудершафт не пьет".



Теги: Донбасс, компромат, ДНР, Басурин, Ходаковский
 
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