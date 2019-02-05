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В районе Песок ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР». ВИДЕО
На временно оккупированной территории Донецкой области ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР» с которого они корректировали обстрелы позиций ООС.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, силами ООС был ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР» и российских оккупантов в районе поселка Пески под Донецком. С этого наблюдательного пункта боевики вели корректировку огня и обстрелы сил ООС. Также в ходе ликвидации наблюдательного пункта были ликвидированы трое боевиков «ДНР».
На своей странице в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц предоставил видео и сообщил:
«Интересная история о том, как в районе н.п.Пески у оккупантов был наблюдательный пост из которого они время от времени беспокоили ОСиный рой и корректировали обстрелы. Но каждый раз осы с большим воодушевлением проводят кадровую политику в войсках НВФ, отправляет их для дальнейшей службы в 200 бригаду. Так было и на этот раз, 3 радостных члена НВФ перевелись, а НП разрушен».
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, Пески, обстрелы, НВФ
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