В районе Песок ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР». ВИДЕО

05.02.2019 17:58

На временно оккупированной территории Донецкой области ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР» с которого они корректировали обстрелы позиций ООС.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, силами ООС был ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР» и российских оккупантов в районе поселка Пески под Донецком. С этого наблюдательного пункта боевики вели корректировку огня и обстрелы сил ООС. Также в ходе ликвидации наблюдательного пункта были ликвидированы трое боевиков «ДНР».

На своей странице в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц предоставил видео и сообщил:

«Интересная история о том, как в районе н.п.Пески у оккупантов был наблюдательный пост из которого они время от времени беспокоили ОСиный рой и корректировали обстрелы. Но каждый раз осы с большим воодушевлением проводят кадровую политику в войсках НВФ, отправляет их для дальнейшей службы в 200 бригаду. Так было и на этот раз, 3 радостных члена НВФ перевелись, а НП разрушен».