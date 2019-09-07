- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"09:48
- В зоне ООС 11 обстрелов за сутки: противник применил запрещенные минометы08:52
- «Остался пятилетний сын»: под Горловкой от пули снайпера НВФ погиб боец ВСУ08:11
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие07:50
- В центре Мариуполя появилось 120 капканов22:35
- Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия22:12
- «Очереди только увеличиваются»: в соцести жители ОРДО жалуются на ситуацию на «модернизированной» «Еленовке»21:30
"Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара
В сети появились кадры мощного удара морских пехотинцев Вооруженных сил Украины по позициям террористов "ДНР" на Донбассе в районе оккупированного Донецка.
Блогер Серж Марко опубликовал видеозапись разгромного удара военных ООС по укрытию российских оккупантов на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
"Наблюдая за сводками погибших украинских бойцов, мы не видим того, что делают собратья, чтобы отомстить за смерть своего брата. Могу сказать одно, ответ себя не заставляет ждать", - написал он под роликом. По его словам, эта атака ВСУ стала ответом на обстрел врага домов мирных жителей в Водяном Донецкой области. "Морская пехота Украины предостерегает - неудержимое желание пострелять по «укропам» в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти... А обстрелы артой Водяного, в котором живут мирные жители, приводит к тому, что позиции коллаборационистов почему-то сметает, перемешивая тела с землей", - жестко прокомментировал он. Также в видео есть данные о ликвидированных боевиках. Так, в результате удара были убиты или ранены по меньшей мере 12 оккупантов.
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- В Горловку всю ночь свозили тела ликвидированных боевиков
- Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- ВСУ ликвидировали 8 боевиков за сутки на Донбассе, отомстив армии РФ за убийство медиков
- Обнародованы "официальные" цифры ликвидированных боевиков ДНР за неделю
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"09:48
- В зоне ООС 11 обстрелов за сутки: противник применил запрещенные минометы08:52
- «Остался пятилетний сын»: под Горловкой от пули снайпера НВФ погиб боец ВСУ08:11
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие07:50
- В центре Мариуполя появилось 120 капканов22:35
- Главари ОРДО обвинили Украину в «срыве» перемирия22:12
- «Очереди только увеличиваются»: в соцести жители ОРДО жалуются на ситуацию на «модернизированной» «Еленовке»21:30
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"09:48
- Адвокат Виктор Рыбин сделал важное заявление по обмену пленными09:32
- Источник: В СИЗО Лефортово пригнали два тонированных автобуса, что-то начинается09:10
- В зоне ООС 11 обстрелов за сутки: противник применил запрещенные минометы08:52
- Ураган "Дориан" вынес на американский пляж кокаина на почти миллион долларов08:31
- «Остался пятилетний сын»: под Горловкой от пули снайпера НВФ погиб боец ВСУ08:11
- Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие07:50
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»