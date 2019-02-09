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Защищал Украину, сражался за дом и семью: пуля снайпера оборвала жизнь донецкого добровольца Игоря Наконечного
До 2014 года Игорь с женой жил в Волновахе Донецкой области, трудился, растил двух дочерей. Но война перечеркнула мирную размеренную жизнь. Не дожидаясь повестки, Игорь ушел на фронт добровольцем. 8 февраля в районе Авдеевки погиб 30-летний солдат 93-й бригады ВСУ Игорь Наконечный (позывной "Замок"). Об этом сообщает "Диалог.UA".
Трагическую новость в соцсетях опубликовали боевые побратимы погибшего, а также пресс-служба 93-й ОМБр Холодный яр. Игорь родился в 1988 году в Харьковской области, окончил школу и получил специальность токаря.
" "Замок", не раздумывая, пошел защищать украинскую землю. На момент начала российско-украинской войны Игорь вместе с женой жили в городе Волноваха Донецкой области. Поэтому он не просто защищал независимость государства, а боролся и за свой собственный дом, и за свою семью", – сообщается на странице бригады. Друзья и однополчане запомнили Игоря как человека веселого и жизнерадостного, преданного друга, хорошего бойца. В 2015 году он был удостоен "Знака почета" от Министерства обороны Украины. Без мужа осталась супруга героя Людмила, осиротели две дочери.
Теги: Донбасс, Волноваха, снайпер, добровольцы, погиб
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