Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»

14.02.2019 13:00

Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) сообщает, что Лисичанский отряд пограничников готовы в любой момент начать пропуск граждан через КПВВ «Золотое».



По сообщениям Госпогранслужбы, на данный момент на КПВВ установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов.

Также отмечается, что на линии разграничения построены необходимые удобства, а для обеспечения надлежащего уровня безопасности оснащены надежные укрытия от обстрелов.