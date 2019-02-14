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Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»
Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) сообщает, что Лисичанский отряд пограничников готовы в любой момент начать пропуск граждан через КПВВ «Золотое».
По сообщениям Госпогранслужбы, на данный момент на КПВВ установлено 8 модулей паспортного контроля, где оборудовано 16 рабочих мест по проверке паспортных документов.
Также отмечается, что на линии разграничения построены необходимые удобства, а для обеспечения надлежащего уровня безопасности оснащены надежные укрытия от обстрелов.
«Разрушение и моста через реку Северский Донец делает невозможным автомобильное сообщение с временно оккупированной территорией и оставляет хоть и затрудненное, но пешеходное движение. Тяжелые условия пересечения линии разграничения, когда люди вынуждены в жару и мороз находиться под открытым небом и перемещаться по аварийному участку разрушенного моста, вызвало объективную необходимость открытия в пределах Луганской области автомобильного КПВВ, который бы значительно разгрузил „Станицу Луганскую“, где ежедневно линию разграничения пересекают больше 11 тысяч граждан», — сказано в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пограничники, КПВВ
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