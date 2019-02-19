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В соцсети показали фото погибших членов НВФ на Донбассе
Украинский блогер Necro Mancer обнародовал фото погибших членов НВФ на Донбассе.
Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Twitter, передает donpress.com.
Толстоусов Александр Александрович, уроженец города Свердловск. Родился 03 апреля 1980 года, умер 24 апреля 2018 года (сердце).
Варчак Андрей Михайлович известный по позывному «Молчун». Родился 10 февраля 1982 года в Антрацитовском р-не Енакиево, погиб в р-не Горловки 04 февраля 2019 года (попадание в блиндаж) .
Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».
Зверниченко Борис Витальевич уроженец Енакиево. Родился 11 января 1987 года погиб 11 февраля 2019 года в р-не н.п. Доломитное.
Кузин Роман Владимирович был родом из Енакиево. Родиося 06 декабря 1983 года, погиб 11 февраля 2019 года в р-не н.п. Доломитное .
Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».
Толмосов Сергей Сергеевич известный по позывному «Томас». Родился 06 августа 1988 года в Ростове-на-Дону в городе Сальск, погиб 27 августа 2018 года.
Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».
Тарабанов Евгений Николаевич с позывным «Жора"(?). Родом из города Антрацит. Родился 16 марта 1979 года, погиб 30−31 января 2019 года в районе Горловки (Зайцево-Гольмовский).
Данные о погибшем есть в базе сайта «Миротворец».
Теги: Донбасс, фото, гибель, соцсети, НВФ
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