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Архив - Донецкая область

В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии

16.02.2019 19:21
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В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии

В сеть выложили фото с кладбища, на котором показана могила члена НВФ из Башкирии, известного под позывным «Бур».

Фото опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Сергей Апкаримов, позывной «Бур» уроженец Нефтекамска, (Башкирия). Убит 12 февраля 2015 года в Логвиново.

Дополнение: похоронен в Нефтекамске.



Теги: Донбасс, фото, кладбище, гибель, могила, Башкирия, соцсети, НВФ
 
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