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В сети показали фото могилы убитого члена НВФ из Башкирии
16.02.2019 19:21
В сеть выложили фото с кладбища, на котором показана могила члена НВФ из Башкирии, известного под позывным «Бур».
Фото опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Сергей Апкаримов, позывной «Бур» уроженец Нефтекамска, (Башкирия). Убит 12 февраля 2015 года в Логвиново.
Дополнение: похоронен в Нефтекамске.
Теги: Донбасс, фото, кладбище, гибель, могила, Башкирия, соцсети, НВФ
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