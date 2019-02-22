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В Горловке школьники, медики и учителя собирают продукты для членов НВФ
22.02.2019 16:42
В неподконтрольной Горловке Донецкой области «местные власти» и представители «общественного движения» собрали продукты питания с учащихся школ, учителей и медиков, чтобы передать их на позиции членов НВФ «ДНР».
Так называемый «заммэра» неподконтрольной Украине Горловки Виктория Жукова отметила:
«Доставленные продукты питания включают в себя домашнюю консервацию, крупы, сахар, чай, кофе и выпечку, которые в общественные приемные председателя ОД „ДР“ Дениса Пушилина, расположенные в трех районах Горловки приносили жители города и сотрудники предприятий и учреждений, а обучающиеся образовательных учреждений изготовили открытки с наилучшими пожеланиями и поздравлениями защитникам Донбасса».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, поздравление, открытка, продукты, ДНР, Пушилин, НВФ
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