В Горловке школьники, медики и учителя собирают продукты для членов НВФ

22.02.2019 16:42

В неподконтрольной Горловке Донецкой области «местные власти» и представители «общественного движения» собрали продукты питания с учащихся школ, учителей и медиков, чтобы передать их на позиции членов НВФ «ДНР».

Так называемый «заммэра» неподконтрольной Украине Горловки Виктория Жукова отметила:

«Доставленные продукты питания включают в себя домашнюю консервацию, крупы, сахар, чай, кофе и выпечку, которые в общественные приемные председателя ОД „ДР“ Дениса Пушилина, расположенные в трех районах Горловки приносили жители города и сотрудники предприятий и учреждений, а обучающиеся образовательных учреждений изготовили открытки с наилучшими пожеланиями и поздравлениями защитникам Донбасса».

Источник: donpress.com