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Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска

09.03.2019 18:54
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Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска

На листовке был Герб Украины, а букет цветов и цифру 8 партизаны раскрасили в цвета украинского флага.

Снимок из Луганска в Twitter показал блогер ЛНР (Колывано-Бджолария), передает "Диалог.UA".

Поздравительную открытку разместили на одном из "госучреждений" "ЛНР". В самой открытке было написано: "С праздником, дорогие женщины Донбасса".

В комментариях отметили, что на самом деле для патриотично настроенных жителей временно подконтрольного российским боевикам Донбасса подобные открытки- глоток свежего воздуха. Вопреки росспропаганде в "ЛНР", как и в "ДНР" многие патриоты ждут освобождения, любят Украину. Просто из-за карательной машины в ОРДЛО не все рискуют открыто заявлять о своей позиции.



Теги: Донбасс, Луганск, праздник, поздравление, открытка, флаг, 8 марта, герб Украины, ЛНР, боевики, патриоты
 
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