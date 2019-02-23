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Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе

23.02.2019 13:32
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Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе

Президент Петр Порошенко рассказал в ООН о губительных инструкциях, которые украинские военные получили перед конфликтом с Россией.
21 февраля глава государства выступил с речью перед Генеральной Асамблеей ООН. Политики рассмотрели важную тему: «Ситуация на оккупированных территориях Украины». Слова Порошенко приводит официальный сайт президента. Об этом сообщает from-ua.
Во время заседания гарант напомнил о первой жертве войны на Донбассе. 13 апреля 2014 года погиб Геннадий Биличенко, который служил офицером в украинской армии. Он был членом группы, которая попала в засаду возле Славянска. Жизнь военнослужащего прервала автоматная очередь.
Петр Порошенко признался: тогда у власти «еще были иллюзии, что войны можно избежать». Поэтому группа Геннадия получила роковой приказ «не отвечать на провокации». В итоге военные лишились права отразить агрессивную атаку со стороны российских оккупантов и сепаратистов.
А шесть дней спустя произошел ещё один вопиющий случай. «Те же российские военные задержали Владимира Рыбака, местного политического деятеля в городе Горловка, который хотел в своем городе поднять флаг Украины. Вместе с ним был девятнадцатилетний активист Юрий Поправко. Их подвергли пыткам, разрезали животы и сбросили, еще живых, в реку. Вот как началась война в Донбассе», — отметил Петр Порошенко
Президент обратил внимание, что Кремль по прежнему отрицает любое участие российских военных в войне. Хотя украинская сторона предоставила неопровержимые доказательства их присутствия. Так недавно 21 российского военного захватили в плен во время боевых действий. Сейчас они находятся под стражей в Украине. В Киеве обратились к президенту Путину с просьбой обменять их на украинцев, захваченных Россией. Однако тот никак не отреагировал.
«В течение пяти лет Москва продолжает направлять регулярные вооруженные силы и наемников на Донбасс. Донбасс в буквальном смысле превратился в конвейер для российской машины убийств. Вершиной цинизма является то, что они даже направляют на Донбасс курсантов военных училищ проходить практику на поле боя», — заявил Петр Порошенко.



Теги: Донбасс, рок, ошибка, Порошенко
 
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