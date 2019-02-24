Против украинских воинов в районе Авдеевской промзоны воюют чеченский батальон и «птички»

24.02.2019 21:38

45-летний Николай на фронте - с 2014 года. Сейчас в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» защищает Авдеевскую промзону.

По словам воина, который до войны работал водителем, а на передовой – в том же качестве, враг очень агрессивно себя ведет. Стреляет из всего оружия, которое имеется: использует ВОГи ( выстрел осколочный гранатометный - прим. ред.) , пулеметы, мины прилетают – 82мм и 120мм, пишет avdeevka.city.

А еще работают вражеские беспилотники. Сбить их сложно, потому что летают высоко, поэтому армейцы пытаются хорошо всё замаскировать, чтобы «птички» не увидели много.

«Второй батальон чеченский зашел, они агрессивно ведут себя, - делится Николай с представителями Фонда «Повернись живим» («Вернись живым»). - По вечерам кричат «Аллах Акбар», и по акценту слышно, что не русские».

По словам Николая, если бы не поддержка из России «пушечным мясом», деньгами и оружием, так называемые «молодые республики» не продержались бы.

«Россия воюет, спонсирует террористов. Они хотели создать сухопутную дорогу на Крым. У них не получилось. Не думали, что Украина может так восстать против этих гадов и показать зубы », - отмечает воин.

Время от времени к украинским укреплениям пытаются подобраться вражеские диверсанты. «Пытаются подползти, но мы не спим, даем отпор в любом случае, - говорит боец. - Мы хотим в свободной Украине жить, а не под российским флагом».