Тука ответил, что делать с жителями "ЛДНР", лояльными к оккупантам РФ, после освобождения Донбасса. ВИДЕО

24.02.2019 08:01

Властям Украины не стоит рассчитывать на то, что на территории оккупированного Донбасса совсем нет украинцев с пророссийскими взглядами и сторонников оккупантов РФ.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сделал заявление о жителях Донбасса в эфире "Прямого", передает "Диалог.UA".

"Говорить то, что там сейчас нет людей с пророссийскими взглядами и симпатиями относительно так называемой "ЛНР" и "ДНР" – это тоже нечестно было бы. Есть такие люди", – подчеркивает он. По его мнению, нельзя четко разделить всех укрианцев, которые вынужденно живут на оккупированных территориях на хороших и плохих, так как огромное количество семей сейчас разорвано. "Семьи – я с ними общался – в которых то ли сын или брат, или отец во время боевых действий надели георгиевские ленты и отдали Богу душу. Конечно, ожидать от таких людей лояльности к украинской власти – я думаю, это не стоит", – сказал он.