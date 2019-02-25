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"Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
Ситуация в армии "ДНР" близка к катастрофической - боевики признаются, что на фронте продолжают погибать наемники, при этом с сохранением нынешней тенденции от так называемого "ополчения" вскоре ничего не останется.
С откровенным признанием о ситуации внутри "ДНР" боевики поделились на странице "сводки от ополчения Новороссии".
Запись заметил и опубликовал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Выяснилось, что лишь за последние трое суток погибло как минимум 7 наемников. Более того, боевики пишут, что подразделения украинской армии продвигаются вперед на фоне тяжелых потерь российских наемников. "Год в таком темпе - это минус 1500 бойцов. Люди просто разбегутся из корпусов - не помогут даже пресловутые 15 000 рублей", - пишут боевики. "Что-то сводки в последнее время какие-то невеселые пошли. Ну ничего, передайте ребятам, что надо просто еще немного потерпеть.
Россия обязательно поможет", - комментирует ситуацию сам Казанский.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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