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«Мы здесь никому не нужны»: в сети показали видео разрушенных окраин Донецка
Житель ОРДО, блогер Игорь Полтавец снял на видео самые обстреливаемые районы неподконтрольного Украине Донецка — поселок Октябрьский и улицу Стратонавтов, вблизи Донецкого аэропорта.
В комментарии к видео Полтавец отмечает:
«Пройдемся по прифронтовому поселку… возьмем интервью у местных и наконец собрав всю свою смелость в кулак отправимся по дороге смерти по печально известной ул. Стратонавтов.»
На видео видно, что местный супермаркет «7 квартал» сгорел почти до основания из-за попадания снарядов. Другие магазины закрыты и повреждены осколками. В жилых домах окна забиты фанерой, балконы — без стеклопакетов. При этом многие квартиры выгорели из-за попаданий. Местная жительница отмечает:
«Люди разочаровались, потому что город живет, а мы здесь вообще никому не нужны. Они разрушают и разрушают. Никто ничего не делает».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР
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