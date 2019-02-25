Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Мы здесь никому не нужны»: в сети показали видео разрушенных окраин Донецка

25.02.2019 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Мы здесь никому не нужны»: в сети показали видео разрушенных окраин Донецка

Житель ОРДО, блогер Игорь Полтавец снял на видео самые обстреливаемые районы неподконтрольного Украине Донецка — поселок Октябрьский и улицу Стратонавтов, вблизи Донецкого аэропорта.

В комментарии к видео Полтавец отмечает:

«Пройдемся по прифронтовому поселку… возьмем интервью у местных и наконец собрав всю свою смелость в кулак отправимся по дороге смерти по печально известной ул. Стратонавтов.»

На видео видно, что местный супермаркет «7 квартал» сгорел почти до основания из-за попадания снарядов. Другие магазины закрыты и повреждены осколками. В жилых домах окна забиты фанерой, балконы — без стеклопакетов. При этом многие квартиры выгорели из-за попаданий. Местная жительница отмечает:

«Люди разочаровались, потому что город живет, а мы здесь вообще никому не нужны. Они разрушают и разрушают. Никто ничего не делает».

 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх