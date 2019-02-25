Главная / Новости / Донецкая область / Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ
Последние новости раздела
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»16:36
- Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ16:25
- Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке15:04
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- «Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке12:45
- Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление12:00
- Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали11:30
- Убит боец ВСУ: Россия устроила огненный ад на Донбассе10:30
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ
25.02.2019 16:25
Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ
"Остапов Андрей Игоревич "Остап" (Докучаевск, 24/03/83) убит снайпером 24/02/19″, — пишет блогер.
Сообщается, что этот боевик есть в базе сайта "Миротворец". "Снайпера в этом году по 14 году прошлись прям косой", "А на передке остались либо самые упоротые, либо молодняк безголовый", - отмечают в комментариях к фото пользователи, где он рядом с одиозным главаерм Бабаем.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, боевик, снайпер
Читайте также:
- Волгоградский автобус подорвала смертница: подробности теракта (ВИДЕО)
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский
- Полицейские Луганщины задержали боевика "ДНР", пытавшегося скрыться в России
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- В "ЛНР" очередная пропажа российского "освободителя" "русского Донбасса": мать боевика умоляет помочь в розыске сына-потеряшки
- Бывший боевик "ДНР" столкнулся с издевательствами в России и больше не хочет воевать за Донбасс
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»16:36
- Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ16:25
- Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке15:04
- На Харьковщине СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»14:31
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- «Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке12:45
- Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление12:00
- Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали11:30
- Убит боец ВСУ: Россия устроила огненный ад на Донбассе10:30
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»16:36
- Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ16:25
- Выходные в марте: Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы16:10
- Все будет изменчиво: синоптик дала прогноз погоды на весну15:57
- Доллар преодолел психологическую отметку: свежий курс15:40
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Под выборы Порошенко пообещал подкинуть пенсионерам денег15:20
- Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке15:04
- Создана первая в мире SIM-карта для 5G14:55
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"