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В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу
Сегодня, 3 марта, на Театральной площади собрались жители Мариуполя (Донецкая обл.), чтобы высказать свой протест против повышения цен на проезд.
На акцию протеста людей собирали посредством сообщений в соцсетях и объявлений. На митинг собрались несколько сотен жителей Мариуполя.
Как отметила одна из спикеров Ирина Перкова, для горожан повышение стало неожиданностью.
На акции собирают подписи против незаконного повышения тарифов. Жители Мариуполя намерены обращаться в суд.
Среди требований, которые митингующие выдвигают городской власти – обнародовать обоснование повышение цен на проезд экономическими расчетами; повышение качества услуг и комфорта перевозки в коммунальном транспорте и в маршрутных такси; проверка общественного транспорта и государственных автомобилей чиновников на выбросы СО2, контроль за графиком движения автотранспорт, монетизация льгот и отмена повышения тарифа на проезд в городском общественном транспорте, в случае невыполнения вышеперечисленных условий.
Митингующие заблокировали движение по пр. Мира возле драмтеатра. Полицейские заявили, что это нарушение и отметили, что стоять на проезжей части дороги нельзя. Тогда участники протеста стали ходить по пешеходному переходу.
На место прибыл начальник Центрального отдела полиции Сергей Бычин и просит людей покинуть проезжую часть.
Напомним, 22 февраля на заседании исполнительного комитета Мариупольского горсовета было принято решение о повышении с 1 марта стоимости проезда в общественном коммунальном и частном транспорте на 2 гривны.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, протест, подорожание
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