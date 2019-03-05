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"Украинский агент" Светлана Дрюк: сенсационные подробности – в "ДНР" рассказали, как "Ветерок" "работала" на Украину

05.03.2019 09:31
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"Украинский агент" Светлана Дрюк: сенсационные подробности – в "ДНР" рассказали, как "Ветерок" "работала" на Украину

После перехода на сторону Украины экс-террористки незаконных вооруженных формирований "ДНР" Светланы Дрюк, ее соратники делятся в соцсетях предположениями по поводу возможного сотрудничества сепаратистки с украинской армией еще в 2015 году.

В частности, пишут в Twitter, что тогда во время боев в районе Дебальцево подразделение, в котором служила Дрюк, неоднократно открывало огонь по позициям других подразделений террористов, передает "Диалог.UA".

Тогда это списывалось на суматоху и неразбериху, но сейчас, после перехода Светланы Дрюк с позывным "Ветерок" на украинскую сторону, появились предположения, что она могла осознанно дезинформировать своих сослуживцев, чтоб те по неведению убивали других боевиков.

Также в соцсетях члены НВФ обвиняют руководство формирований в том, что оно в течение очень длительного времени не замечало того, что далеко не рядовую должность занимал "украинский агент". Более того, боевики уверены, что уничтожение восьми танков "11-го полка" - работа именно Светланы Дрюк, заложившей в танки радиоуправляемые мины. И официальную версию о детонировавших из-за оборвавшегося электропровода боеприпасах боевики считают жалкой "отмазкой", призванной прикрыть колоссальную оплошность командования "полка", которое не только "проспало" агента, но и наплевательски относилось к охране вражеской техники.



Теги: Донбасс, Дебальцево, ДНР, боевики, танки, обстрелы, соцсети, НВФ
 
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