В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ

07.03.2019 19:10

С начала дня в зоне ООС члены НВФ 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр ООС .

Подразделения НВФ обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник дважды обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Пески из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений ООС: